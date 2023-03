Jungle Jump in Oktoberhallen

Korfbal­club uit Appels speelt wedstrijd tegen Franse nationale ploeg: “Fransen wilden oefenen voor WK in België”

De U19 korfbal van Appels heeft afgelopen weekend tegen de Franse nationale ploeg van de U19 gespeeld in Frankrijk. Het was op vraag van de Fransen zelf of zij de wedstrijd zagen zitten omdat er op 8 en 9 april een wereldkampioenschap plaatsvindt in Gent. “Hiervoor wilden ze al eens spelen tegen een Belgische ploeg, en wij waren de eersten die hebben toegezegd", zegt Frank Sebreghts van de Appelse korfbalclub.