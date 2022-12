Joseph viert 101ste verjaardag in rusthuis Hof ter Veldeken

Jef is geboren en getogen Lebbekenaar, opgegroeid in de Eikeveldstraat. Hij trouwde midden de oorlogsjaren met Clemence De Wolf. Ze kregen twee kinderen. “Na de oorlog startte ik mijn eigen zaak”, vertelt Jef. “Ik had in een garage in Brussel de stiel geleerd om radiators voor auto’s te maken en startte vervolgens zelf ‘Radiateurs Van den Broeck’ op. Mijn vrouw hielp voor de administratieve taken en steunde me altijd.”