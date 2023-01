Jongeren maken in groot aantal gebruik van blokspot in bibliotheek: “Jeugd krijgt hier alle vertrouwen”

LebbekeDe blokspot in de bibliotheek van Lebbeke is een succes. Een veertigtal jongeren maakt gebruik van het initiatief. Ook op zon- en feestdagen. “Daarvoor krijgen ze alle vertrouwen”, klinkt het. Nieuw is bovendien dat ook de kerkfabriek in Denderbelle voortaan ruimte ter beschikking stelt van studenten.

Al een paar jaar kan de studerende jeugd terecht in de bibliotheek aan de Stationsstraat in Lebbeke. Ook dit jaar is dat het geval en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. “Maar liefst 36 studenten zijn ingeschreven en maken gebruik van onze accommodatie om zich beter te concentreren bij het blokken”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Het is duidelijk dat onze bib aantrekkelijk is voor blokkers.”

Het succes blijkt zo zijn redenen te hebben. “De jeugd krijgt hier alle vertrouwen en dat weten ze duidelijk te waarderen”, zegt Heirbaut. “De studenten hebben vrije toegang tot de bib via een toegangsbadge en zo kunnen ze ook binnen om te blokken buiten de openingsuren. We hebben er vertrouwen in dat de studenten de ruimte goed gebruiken. Zo weten ze bijvoorbeeld hoe ze de lichten moeten doven en krijgen ze elk een alarmcode. Dat verloopt prima.”

Door het systeem kan er in de Lebbeekse bib ook op zon- en feestdagen geblokt worden en dat is uniek binnen de regio. De studenten zijn alle dagen welkom tussen 9 uur en 22 uur. De huidige blokperiode loopt tot 10 februari. Schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA) en schepen van cultuur Maria Van Keer (CD&V) zijn verheugd over de vlotte manier van werken. “Het is fijn om te ervaren dat het mogelijk is om deze studeerfaciliteit aan te bieden in vol vertrouwen”, zeggen ze. “Ik vind het dan ook niet verwonderlijk dat er liefst 36 studenten inschreven om in de bib te studeren.”

Voortaan kunnen studenten bovendien ook op het geljikvloers van het oud gemeentehuis in Denderbelle terecht. Normaal gezien maakt de Kerkfabriek van Denderbelle hier gebruik van, maar die stelde voor om de ruimte ook ter beschikking te stellen als blokspot. “Hier studeren ze tussen de kerkarchieven volgens hetzelfde principe als in de hoofdbib: van ’s morgens tot ’s avonds en ook op zon-en feestdagen, in vol vertrouwen”, zegt Kris Beeckman van de kerkfabriek.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.