Jong Vld protesteert voor start gemeenteraad tegen nieuw concept ijspiste: “Streep door de rekening van heel wat verenigingen”

Peizegem/Buggenhout Buurt verzet zich tegen waterzuive­rings­sta­ti­on naast Buggenhout­bos in Peizegem

Enkele inwoners van Peizegem en Buggenhout verzetten zich tegen de komst van een waterzuiveringsstation in hun buurt. Die installatie aan de rand van Buggenhoutbos zou tegen 2027 operationeel moeten zijn. Omwonenden vrezen geur- en geluidshinder, samen met een toename van het verkeer. “Het is hier bijna een stiltegebied”, klinkt het. “Dat waterzuiveringsstation kan gerust even verderop op een betere locatie.” Er loopt momenteel onderzoek naar een alternatieve locatie.

14:08