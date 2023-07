Jeugdraad organiseert zomerbarfuif op nationale feestdag

Chiro Hemo vat zelf inbreker na aanhouden­de inbraken in lokalen: “Blij dat het afgelopen is”

Meermaals werd de deur ingetrapt en werd een kleine buit gestolen, maar de rooftocht van een inbreker in de lokalen van Chiro Hemo is nu voorbij. Door toedoen van de leden van de jeugdbeweging zelf, kon de dief een halt toegeroepen worden. “We bleven overnachten in de kelder... en toen stond hij er weer.”