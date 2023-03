Jeugdboekenmaand draait op volle toeren: burgemeester leest voor in bibliotheek

De jeugdboekenmaand loopt traditioneel in de maand maart en heeft elk jaar een ander thema. Deze keer is dat “geluk”. In het kader is de bibliotheek van Lebbeke momenteel volop bezig om duizend geluksvogels of kraanvogels, gevouwen in papier te verzamelen, want volgens een Japanse legende brengt het samen vouwen van kraanvogels geluk. Bovendien vinden er een hele maand “geluksmomenten” plaats, telkens andere activiteiten met boeken. “Want heel wat kinderen vinden geluk in boeken, lezen en voorlezen”, klinkt het.