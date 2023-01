Jelle Cleymans komt op 13 januari naar CC De Biekorf

Lebbeke Jonge bestuur­ster rijdt rechtdoor aan kruispunt en eindigt met voertuig in ondiepe gracht

In de Kakemanstraat in Lebbeke is donderdagochtend een jonge bestuurster met haar voertuig in een gracht terecht gekomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de wagen moest wel getakeld worden.

22 december