Intergemeentelijk project rond integratie wint Ethias Youth Solidarity Awards

Buurtbewo­ners langs Schelde zijn knijten­plaag meer dan beu: Guy sleept Vlaamse Waterweg voor vrederech­ter

Guy Rottiers, die in Baasrode vlakbij de Schelde woont, sleept de Vlaamse Waterweg voor de vrederechter. Samen met andere bewoners uit Baasrode en Buggenhout is hij de knijtenplaag die voor de tweede zomer op rij speelt meer dan beu. De kleine steekmuggen zijn een ramp voor de buurtbewoners. “Door nalatigheid is het nieuwe overstromingsgebied in Hamme een kweekaard voor deze beestjes”, meent Guy. Hij eist een schadevergoeding.