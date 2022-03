Inhaalmanoeuvre Dodge Ram loopt fout, ander voertuig komt in gevel terecht

Het ongeval gebeurde gisterenavond rond 23.00 uur ter hoogte van het rondpunt aan de Lindelaan. Een Dodge Ram wilde er een inhaalmanoeuvre uitvoeren, maar dit liep fout waardoor hij in aanrijding kwam met een Dacia. Het ouder koppel in het voertuig verloor hierdoor de controle over het stuur en reed een slaapkamer van een appartement binnen. De schade was bijzonder groot, maar gelukkig was er niemand aanwezig op dat moment. Ook de Dodge verloor door de klap de controle over het stuur en eindigde ook tegen een gevel, maar hier was de schade minder groot.