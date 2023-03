Infomarkt over bouwen, renoveren en energie besparen

De infomarkt vindt plaats op dinsdag 7 maart in het jeugdontmoetingscentrum JOC. Het Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Oost-Vlaanderen is aanwezig voor informatie rond duurzame renovatie. Energiehuis BEA is er voor eerder technische vragen rond verwarmingssystemen of types isolatie. Zij hebben ook de specialisten in huis voor aanvragen van premies en informatie over de Mijn VerbouwLening. Eigenaar-verhuurders kunnen bij DDS Streekregisseurs terecht om te weten of hun woning verhuurklaar is of welke inspanningen daarvoor nog nodig zijn. Bij het Asbestloket Verko kunnen geïnteresseerden terecht voor info over veilig asbest verwijderen, beschermkledij, afvalzakken en ophaling. En dan is er nog het Woon- en Energieloket dat verder op weg helpt met diverse vragen rond wonen en energie.