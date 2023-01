Incar koopt eigen zaal en trapt jubileumjaar op gang: “Toekomst ziet er veelbelovend uit”

Dansgroep Incar is al decennia lang een begrip in Lebbeke en daarbuiten. Al 65 jaar lang laat de vereniging kinderen en jongeren dansen. Als “culturele ambassadeur van Vlaanderen” wordt er zelfs gedanst tot buiten de landsgrenzen. De dansers traden al in meer dan twintig verschillende landen op. Maar uitvalsbasis was steevast het gebouw in de Poststraat in hartje Lebbeke.

“We hebben die al die jaren gehuurd, maar droomden al langer van een eigen zaal in eigendom”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “Verschillende alternatieven werden daarvoor gewikt en gewogen, maar telkens kwam het besef dat we in de Poststraat toch het beste zaten. Toen we de kans kregen dit gebouw te kopen, hebben we er dan ook werk van gemaakt. Dit wordt nu nog meer onze thuis, een vaste stek die we naar eigen wensen en noden kunnen inrichten.”

Isoleren

Incar heeft er haar secretariaat, organiseert er vergadering en er vinden danslessen en repetities plaats. “Nu deze zaal in onze eigen handen is, betekent dit ook extra verantwoordelijkheid”, zegt Putteman. “Er zijn dan ook al verschillende initiatieven opgestart om de infrastructuur aan te pakken. We maken onder andere werk van isolatie van de danszaal om het energieverbruik, en dus ook de factuur daarvan, naar beneden te krijgen. Het is een titanenwerk , maar met de hulp van veel vrijwilligers lukt dit.”

Het was aan voorzitter Putteman om samen met schepen van sport Raf De Wolf (N-VA) het lintje bij wijze van officiële opening van de zaal door te knippen. “Een bijzondere dank moet zeker gaan naar peperkoekfabriek Vondelmolen van Lebbeke en zaakvoerder Jan Borms. Zonder zijn financieel duwtje in de rug hadden we de zaal nooit zelf kunnen verwerven. We zijn daar heel dankbaar voor.”

Jubileumjaar

De officiële opening van de eigen zaal, was meteen ook de aftrap van het jubileumjaar van Incar. “Na een moeilijke coronaperiode, die voor veel verenigingen vaak een noodgedwongen stop betekende, zijn we nog zo fier dat we deze 65ste verjaardag halen”, zegt Putteman. “Onze toekomst ziet er zeker hoopvol uit. Kinderen en jongeren blijven graag dansen. 2023 wordt dan ook terecht een feestjaar.”

En dat feestjaar wordt druk. Incar plant niet één, maar twee shows in 2023. Het 65-jarig bestaan wordt gevierd met een showprogramma waarbij de Incar-dansers de meest succesvolle nummers uit de voorbije jaren brengen. En dan is er nog Alors On Danse, een mix van live muziek, zang en dans in samenwerking met het Fanfareorkest Lebbeke. Voorts zal Incar op 29 april optreden tijdens Megatoppers in Wieze en daar het podium delen met Belle Perze, Sandra Kim en de Forever Band. En de jaarlijkse tournee of reis in de zomer gaat naar Griekenland. “Genoeg om naar uit te kijken dus”, lacht Putteman.

