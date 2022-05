Inbrekers richten heel wat schade aan in ijssalon en gaan met inhoud kassa lopen

De inbraak bij Ijshoeve Nicky gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 1.45 uur. Pas de volgende ochtend om 9 uur merkten de uitbaters op dat er bij hen was ingebroken. De daders konden zich waarschijnlijk toegang verschaffen via de voordeur door het glas stuk te slaan en het slot te forceren. Daarna doorzochten ze heel de zaak en gingen ze vrij snel naar de kassa. “Daar konden ze het geld stelen, een kleine 1.000 euro vermoed ik”, zegt zaakvoerder Nico Meert. “Ik vermoed dat de daders nadien geschrokken zijn, want via een ander raam dat ze stukgeslagen hebben zijn ze dan gevlucht. In hun vlucht duwden ze ook nog een ijsmachine omver en lieten ze een herkenbare voetafdruk achter in de room", klinkt het.