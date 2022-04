IN BEELD. Stralende zon zorgt voor recordeditie van buitenspeeldag

Dendermonde Aftrap voor Deliveroo in Ros Beiaard­stad

Vanaf nu kunnen ook de inwoners van Dendermonde beroep doen op maaltijdbezorger Deliveroo. Het initiatief is woensdag officieel van start gegaan in de Ros Beiaardstad. Dendermonde is hiermee de tweede Vlaamse stad waar Deliveroo dit jaar van start gaat, na een eerdere lancering in Turnhout begin maart.

