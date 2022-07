IN BEELD. Festivalplezier op Speelplein Zulderkipken

De Lebbeekse speelpleinwerking Zulderkipken heeft haar thuis op de site Konkelgoed in het centrum en is de zomer met een knal gestart. Dagelijks komen tientallen kinderen meespelen met de monitoren die er alles in goede banen leiden. Het speelplein opende op 4 juli en blijft nog doorgaan tot 12 augustus, elke weekdag van 9 tot 16 uur.