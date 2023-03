IJspiste én “kottekes” keren terug naar Grote Plaats: “Gesloten tent om energieverbruik te beperken”

Volgens burgemeester Vanderstraeten is er goed nagedacht over de terugkeer. “Het was vorig jaar een moeilijke knoop die we doorhakten om de ijspiste niet te plaatsen. Eentje die we liever niet moesten maken. Die tijd ligt gelukkig achter ons”, zegt hij. “Nu de energieprijzen zich gestabiliseerd hebben, konden we de plannen weer bekijken. Het was ook duidelijk dat we de ijspiste energiezuiniger kunnen plaatsen.”