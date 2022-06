Iedereen welkom aan dialoogtafels in Zaal ‘t Sestich

Oudegem/Dendermonde Stijn brengt zuiderse sfeer naar stad met pop-up in olijfbomen: “We selecteren bijzondere én betaalbare boompjes, die diensten al hebben bewezen”

Zuiderse sfeer in Dendermonde? Die is in de pop-up van Stijn Van Hauwermeiren aan de Eegene in Schoonaarde te vinden. Het succesvolle ‘Goedkope Olijfbomen’ uit Merelbeke krijgt er een tweede vestiging. “Ik ben zelf een halve mediterraan met liefde voor olijfbomen en de goede wijnen”, zegt hij zelf.

