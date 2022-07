Hoogstraat krijgt vorm: minder hinder tijdens bouwverlof

Dendermonde Speelpla­neet trapt speelplein­zo­mer op gang: “Last minute nog genoeg animatoren gevonden voor zorgeloze zomer”

De Speelplaneet heeft woensdag de speelpleinzomer op gang getrapt. Tientallen kinderen kwamen meteen langs op de site van gemeenteschool De Toverboon. “En met wat geluk is dat de laatste keer op deze plek en zitten we volgende zomer eindelijk in onze definitieve thuis in Baasrode”, zeggen de monitoren hoopvol.

6 juli