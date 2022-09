Hooggevoelige kinderen genieten van prikkelarme kermis

Tijdens een ‘stille kermis’ of prikkelarme kermis is geen muziek te horen en zijn de vele flikkerlichten gedoofd. Mensen met een beperking of personen die prikkels niet verdragen, hebben op dat ogenblik de kans om ook eens van de kermis te genieten. In Lebbeke maakten de foorkramers op de Grote Plaats maandagnamiddag tijd vrij voor zo’n initiatief. Bij Het Laar gingen ze graag in op de uitnodiging. Het zorgde voor pretlichtjes in de ogen en plezier bij de hoogsensitieve kinderen, die zo ook eens van een ritje op de paardenmolen konden genieten.