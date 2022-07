Hoe raakt Barry Callebaut van honderden ton besmette chocolade verlost? “Er staan alvast 30 vrachtwagens klaar”

Lebbeke Tentoon­stel­ling De Geknipte Kat zet schijnwer­pers op aanpak zwerfkat­ten

In Lebbeke is een bijzondere tentoonstelling van start gegaan. Die zet de schijnwerpers op de aanpak van zwerfkatten in de gemeente en het belang daarvan in de kijker. “De Geknipte Kat” is tot eind deze maand te bezoeken.

2 juli