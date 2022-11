Heraanleg Opstalstraat bijna klaar

LEUVEN/LOKEREN Moeder die kinderen al zes jaar verbergt voor vader krijgt vijf jaar cel voor ontvoering: “En ondertus­sen eist ze vanuit Polen alimenta­tie”

Stefaan Van Rumst (44) lijkt enkel op papier nog een vader te zijn, want in werkelijkheid heeft hij zijn zoon (14) en dochter (12,5) al meer dan zes jaar niet meer in de armen mogen sluiten. Ondertussen werd zijn Poolse ex in België in totaal al veroordeeld tot negen jaar cel voor de parentale ontvoering. Maar dat misdrijf bestaat in het thuisland van de moeder niet, waardoor ze zich er kan blijven verstoppen. “Ik denk niet dat mijn zoon en dochter zelfs nog Nederlands kunnen.”

9 november