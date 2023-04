Helder weer in Lebbeke vanochtend

Nieuw subsidiere­gle­ment voor jeugdvere­ni­gin­gen: voortaan 30.000 euro voor betere infrastruc­tuur

Er is in Lebbeke een nieuw subsidiereglement voor jeugdverenigingen goedgekeurd. De Jeugddienst en Jeugdraad werkten daarvoor samen. Dat levert meer duidelijkheid over de projectsubsidies voor infrastructuurwerken op. Deelnemen aan de UitPAS wordt bovendien extra beloond.