Harmonie Sint-Cecilia brengt sagen en legendes muzikaal tot leven

Het concert “Sagen, Mythen & Legendes” vindt plaats op zaterdag 25 februari. De muzikanten brengen onder leiding van dirigent Sam Huysentruyt een muzikaal verhaal over vroegere sagen en legendes. Verteller van dienst is Stefaan Wesemael. Het concert start om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: kaarten@harmonielebbeke.be.