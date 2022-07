Gestolen BMW teruggevonden in doodlopend straatje in Asse

De feiten gebeurden maandagnamiddag omstreeks 14.30 uur aan de parking van de Bon’Ap in Lebbeke. De eigenares van de wagen ging er even een boodschap doen en deed haar wagen vast, enkel het raam bleef open staan voor de hond in de wagen. Vijf minuten later waren twee personen met het voertuig aan de haal. De hond hebben ze nog afgezet in de Minnestraat in Lebbeke, daarna reden ze weg en ontbrak elk spoor. Via een trackingsysteem kwam er gisteren dan toch goed nieuws. Het voertuig werd teruggevonden in een doodlopende straat in Asse. De familie is opgelucht dat de wagen is teruggevonden. Van de daders is echter geen spoor, maar de politie zal sporenonderzoek uitvoeren.