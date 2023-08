Schepencol­le­ge keurt Mobili­teits­Plan Vervoerre­gio af omdat doortrek­king N41 erin staat: “Mobili­teits­op­los­sing van vorige eeuw en tracé onaanvaard­baar”

Na drie jaar doodse stilte is daar plots het dossier van de N41 weer. De Vervoerregio Aalst heeft de doortrekking in haar nieuw Regionaal MobiliteitsPlan opgenomen. Lebbeke gaat alvast niet akkoord. “Het voorgestelde tracé loopt door Bellebroek en dat blijft een ‘no go’ voor ons”, klinkt het. En er is nog meer bezwaar.