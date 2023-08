Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lebbeke vandaag

update Duikactie naar schipper van gezonken binnen­schip stopgezet door te sterke stroming: kapitein nog niet gevonden

Op de Schelde in Grembergen is het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen al zeker tot dinsdag 10 uur volledig stilgelegd, nadat deze voormiddag een binnenvaartschip is gezonken. Rond 17 uur zijn duikers van de brandweer in het water gegaan om de kapitein van het schip, een man uit Charleroi, te zoeken. Maar de zoekactie werd al snel stopgezet door een te sterke stroming. De schipper werd nog niet aangetroffen. Vermoedelijk heeft hij het ongeval niet overleefd.