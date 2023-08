Nog drie dagen tot Reuzenomme­gang Katuit, dus alle hens aan dek bij wagenbou­wers: “Mix van nieuwe praalwa­gens en vertrouwde taferelen”

De laatste rechte lijn richting Reuzenommegang Katuit in Dendermonde is ingezet. En dus is het alle hens aan dek in de werkhal op het Hoogveld om alle praalwagens tijdig afgewerkt te krijgen. “Katuit onderscheidt zich van andere stoeten door de kwaliteit en originaliteit van praalwagens en decors en dat zal dit jaar niet anders zijn”, belooft wagenbouwer Bram Buytaert. HLN kreeg een exclusieve blik achter de schermen.