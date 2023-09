Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lebbeke vandaag

Ook na 491 jaar is Sint-Sebasti­aans­gil­de nog altijd springle­vend: “Vroeger verdedig­den we het dorp, nu enkel nog onze eer”

Boogschieten op de Dries in Opdorp: het is sinds 1532 (!) vaste kost, dankzij de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Opdorp. Naar aanleiding van Open Monumentendag laat de vereniging iedereen kennismaken met de volkssport. En dus gingen wij een kijkje nemen bij een van de oudste verenigingen in de wijde omgeving. “Boogschieten bij ons, dat is pure vrije tijd. Maar dan wel op hoog niveau... namelijk dertig meter, de hoogte van onze wip.” Al is er één gezondheidskwaal waarvan je als boogschutter maar beter gespaard blijft.