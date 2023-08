Bijzonder moment op Vemmekens­spoe­ling: Reus Polliet verwelkomt nieuwe Reus Staf

De gloednieuwe reus voor Sint-Gillis “Staf” is gedoopt. Dat gebeurde op de slotdag van de jaarlijkse Vemmekensspoeling in Sint-Gillis-Dendermonde. De trouwe reus Polliet verwelkomde er op “zijn” Hof van Pollietekes in de Torrestraat zijn nieuwe soortgenoot.