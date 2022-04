Gemeentebestuur zoekt vrijwilligers voor Rap op Stap-kantoor

Het Rap op Stap-kantoor in Lebbeke is actief sinds het najaar van 2020 en sinds oktober 2021 beschikt het ook over een fysiek kantoor. Dat werd geopend in het Sociaal Huis aan de Brusselsesteenweg. “Met Rap op Stap zetten we in op een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (Vooruit). “Zij krijgen gratis advies over goedkope vakanties, daguitstappen en culturele activiteiten.”