Gemeentebestuur verder in zee met European Disability Card

Premie van 150.000 euro voor onderhoud Sint-Pauluskerk om dure restaura­tie te vermijden

De kerkfabriek Sint-Paulus ontvangt een stevige premie om onderhoudswerken te laten uitvoeren aan de kerk in het centrum van de gemeente. Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) is tevreden: “Zo vermijden we een dure restauratie in de toekomst”.