Gemeentebestuur stuurt proefopstelling schoolomgeving Konkelgoedstraat bij

Het gemeentebestuur voerde in het voorjaar ingrijpende maatregelen in in de buurt van basisschool Konkelgoed. Die moesten de verkeerssituatie veiliger maken, de parkeerdruk in de buurt oplossen en de doorstroming van verkeer verbeteren.

Zo kreeg de Rosselvaalstraat eenrichtingsverkeer vanaf de Stationsstraat tot de Konkelgoedstraat. Ook in de Konkelgoedstraat werd éénrichtingsverkeer ingevoerd, vanaf de Rossevaalstraat in de richting van de Koning AlbertI-straat. Fietsers mochten wel in beide richtingen blijven rijden. Om ook de verkeersproblematiek rond de schoolpoort van ’t Konkelgoed aan te pakken, kregen ook de Centrumstraat en de Vredestraat éénrichtingsverkeer.

Recent vond een evaluatie van deze proefopstelling plaats. “Deze evaluatie was overwegend positief”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “Enkel in de Konkelgoedstraat is een herevaluatie nodig. Daarom wordt deze nu in een tweede testfase opnieuw in beide richtingen toegankelijk. In het najaar zal ook deze fase worden geëvalueerd samen met de buurtbewoners en de school. Daarna nemen we een beslissing voor de beste oplossing in de toekomst.”