Gemeentebestuur ontbindt Autonoom Gemeentebedrijf AGB: “Niet voordelig genoeg meer”

Het Autonoom Gemeentebedrijf werd jaren geleden in Lebbeke in het leven geroepen naar aanleiding van de oprichting van cultuurcentrum De Biekorf. Een dergelijke constructie liet immers toe om BTW van het nieuwbouwproject te recupereren, wat het gemeentebestuur op zich niet kan. Na vijftien jaar wordt het AGB nu evenwel ontbonden. “Het heeft geen meerwaarde meer”, zegt Vanderstraeten. “Om het AGB in leven te houden zijn onder andere vier keer per jaar een kwartaalaangifte, een aparte boekhouding, bedrijfsrevisor en facturaties nodig. En dat terwijl er op dit ogenblik niet echt financieel voordeel meer is. De kosten beginnen dus zwaarder te wegen dan het BTW-voordeel dat dit de gemeente oplevert. Daarom is het beter het AGB te ontbinden.”