Gemeente zet in op gratis uitlenen van energiemeters

“Een energiemeter is een handig toestelletje dat meegeeft hoeveel een toestel verbruikt”, zegt schepen van klimaat Mike Torck (Groen). “De meter wordt tussen een elektrisch toestel en het stopcontact geplaatst en registreert dan hoeveel je aan stroom verbruikt voor dat toestel. Het verbruik is af te lezen op het display. Dat is handig om de stroomverslinders in een huishouden op te sporen en te ontdekken welke toestellen best vervangen worden door nieuwere, energiezuinigere types of beter niet in stand-by staan. En dat levert vervolgens een lagere energiefactuur op.”