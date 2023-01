Gemeente verdeelt burgerbudget voor klimaatacties

Het burgerbudget voor klimaatacties werd in Lebbeke in 2020 voor de eerste keer georganiseerd. Het gemeentebestuur wil hiermee inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen die het milieu en het klimaat ten goede komen. “Inwoners, verenigingen en landbouwers kunnen projecten ten voordele van het milieu indienen en daar vervolgens centen voor krijgen”, zegt schepen van klimaat Mike Torck (Groen). “Op deze manier willen we de burgers actiever betrekken bij ons klimaatbeleid. We zijn immers in een ambitieus plan gestapt om mee te helpen de CO2-uitstoot met 40 procent te doen dalen tegen 2030. Maar daar hebben we ook de hulp van de Lebbekenaren zelf voor nodig. Met het burgerbudget kunnen ze ideeën indienen.”

Lebbekenaren kunnen projecten die een klimaatbijdrage leveren voor hun straat, buurt, wijk, vereniging of bedrijf indienen tot 31 maart. Een jury en de inwoners van Lebbeke zullen de dossier beoordelen. De best gequoteerde projecten worden beloond met een burgerbudget. Er is een pot van 5.000 euro per jaar beschikbaar. Per project kan maximaal 2.500 euro toegekend worden.

“Heel wat inwoners uit Lebbeke dragen nu al op verschillende manieren bewust een steentje bij om hun ecologische voetafdruk te verkleinen in hun eigen gezin of omgeving”, zegt schepen van milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). “Met het burgerbudget willen we hen ondersteunen bij initiatieven waar ze samenwerken met buren of andere inwoners.”

Alle info is terug te vinden op www.lebbeke.be/burgerbudget.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.