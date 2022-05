Gemeente steunt holebigemeenschap met lintjes en regenboogvlag

Lebbeke zet bovendien een lintjesactie op poten. Inwoners kunnen tot en met maandag 16 mei gratis lintjes ophalen in het Administratief Centrum, de bibliotheek, CC De Biekorf, het Sociaal Huis en het sportcentrum. “Die kunnen aan de voordeur, fiets of auto bevestigd worden als openlijk teken van steun”, zegt schepen van gelijke kansen Mike Torck. “Onze eigen medewerkers geven alvast het goede voorbeeld door deze lintjes aan hun voertuigen te laten wapperen.”

Naast het gemeentehuis zullen overigens ook de rotondes en andere gemeentelijke gebouwen bevlagd worden met regenboogvlaggen. “Het is belangrijk dat we hierop inzetten”, zegt Torck. “Op die manier betuigen we onze zichtbare steun aan de holebi-en transgemeenschap en geven we het signaal dat Lebbeke een gemeente is waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.”