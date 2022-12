Gemeente reikt Cultuurprijs en Zilveren Pluim uit

Met de Zilveren Pluim beloont de Cultuurraad een vereniging of iemand die zich verdienstelijk maakte binnen de socio-culturele sector. De trofee ging dit jaar naar Luc Van Laere, al vele jaren actief in de muziekscène van Lebbeke en daarbuiten. Als kleine jongen startte hij aan de muziekacademie van Lebbeke en later werd hij bestuurslid, trompettist en basgitarist van Harmonie Lebbeke, het Aalsters Jazz Orkest, de Bounce Bigband, de Hamse Concertband, dansorkest Bluestar en nog verschillende gelegenheidsorkesten. In 2022 startte hij in samenwerking met CC De Biekorf het Bigbandfestival. Tijdens het festival werden bigbands uit Aalst, Merchtem en Dendermonde samengebracht.

De Cultuurprijs werd dit jaar dan weer uitgereikt aan Steven De Beul. Die was ooit danser bij Incar en werd daar later ook choreograaf. Bovendien werkte hij voor filmopnames samen met Poppenkast Suikerbol, maar bovenal is hij stuwende kracht achter zijn animatiestudio Beast Animation. Daar werden onder andere reclamespots voor Lotus en videoclips voor Man Bijt Hond gemaakt en in 2022 was de studio betrokken bij de film “Coppelia”, gebaseerd op een 150-jarig oud ballet, vertoond op festivals in Cambridge, San Francisco, Melbourne, Israël en Egypte en winnaar van verschillende filmprijzen.