Gemeente neemt verkeersmaatregelen tijdens Belgian Darts Open in Wieze

Energievra­gen? Zak eens af naar het Mobiel Energie­huis

Vragen over besparen van energie, isoleren, zonnepanelen, leningen, premies enzovoort? Dan kan je in mei terecht bij een energiedeskundige van 3Wplus in het Mobiel Energiehuis. Net geen twee weken zal de bus geparkeerd staan in Opwijk.