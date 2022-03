Gemeente lanceert nieuw pop-upconcept: “Leegstand bestrijden en winkelbeleving vergroten”

Voor het nieuwe pop-upconcept doet het gemeentebestuur beroep op een begeleidingstraject van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Bedoeling is om leegstand in het centrum te bestrijden, omdat dit vaak een doorn in het oog is van inwoners en bezoekers. “Er is alvast werk gemaakt van een inventaris van leegstaande handelspanden waar een pop-upzaak snel zijn intrek zou kunnen nemen”, zegt schepen van lokale economie Goedele Uyttersprot (N-VA). “Meteen werd ook een reglement opgesteld waardoor een pop-upconcept in een leegstaand handelspand tot 1.000 euro premie kan ontvangen. Zo’n bedrag kan twijfelaars over de streep te trekken om de sprong te wagen en een winkel te openen.”

De dienst Lokale Economie van Lebbeke zal fungeren als “matchmaker” en ondernemers van een pop-upconcept in contact brengen met eigenaars van een leegstaande handelspand. “We hopen met de pop-ups in leegstaande handelspanden, naast de aanpak van de leegstand zelf en het ondersteunen van lokale startende ondernemers, een positief effect op de winkelbeleving in Lebbeke te creëren”, zegt Uyttersprot. “We beseffen overigens wel dat een pop-up niet altijd de eerste invulling is waar een eigenaar van een pand aan denkt, maar door tijdelijke verhuur komt zo’n pand wel onder de aandacht van heel wat passanten waardoor een snellere verkoop of verhuur te realiseren valt. Dit kan dus een win-win zijn.”

Wie zelf een winkelconcept wil uitproberen via een pop-up of als eigenaar van een handelspand in Lebbeke zijn pand ter beschikking wil stellen, kan contact opnemen via lokaleeconomie@lebbeke.be of 052/468.207.