Gemeente en Springstof slaan handen in elkaar voor Kaboem: “Naschoolse opvang voor kleuters mogelijk maken”

“We denken al langer na om opvang voor kleuters na school mogelijk te maken”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (Vooruit). “Er is in Lebbeke immers nood aan extra opvang voor deze groep kinderen. Daarom gingen we in gesprek met vzw Springstof, die in Lebbeke al ervaring heeft met de organisatie van sportkampen. Dat resulteert nu in het proefproject ‘Kaboem’ voor kleuters van de tweede en de derde kleuterklas.”

Concreet zullen kleuters zich in sessies van vijf keer een dik uur kunnen uitleven na schooltijd. Zes Lebbeekse basisscholen stappen mee in het traject. Vzw Springstof levert de activiteiten en gediplomeerde lesgevers aan. “Ouders kunnen zich inschrijven via de webwinkel van de gemeente”, legt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Voor vijf lessen betalen ze tien euro. Wie een Uitpas met kansentarief heeft, betaalt 2,50 euro voor de vijf lessen.”

Kaboem is volgens de schepenen een eerste stap in een nog uitgebreidere buitenschoolse opvang. Het is de bedoeling om later nog meer en andere activiteiten te organiseren. Om die Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) te organiseren voor de Lebbeekse gezinnen, heeft de gemeente de komende jaren 79.000 euro per jaar ter beschikking. “Het Huis van het Kind Lebbeke, Kinderopvang ’t Kwakkeltje en de vrijetijdsdiensten steken daarvoor een mooi programma in elkaar”, zeggen de schepenen. “Zo werken we aan speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor alle kinderen, de mogelijkheid voor ouders om werk, opleiding en gezin vlot te combineren en een toegankelijk en betaalbaar aanbod van activiteiten.”

Kaboem is er voor tweede kleuterklas op dinsdagen van 28 februari tot 28 maart in De Puzzel, Konkelgoed en De Minnestraal en op donderdagen van 2 tot 30 maart in De Schatkist Wieze, VBS Centrum en VBS Heizijde. Voor de derde kleuterklas is er een aanbod op dinsdagen van 18 april tot 16 mei in De Puzzel, Konkelgoed en De Minnestraal en op donderdagen van 20 april tot 25 mei in De Schatkist Wieze, VBS Centrum en VBS Heizijde. Info: www.lebbeke.be.

