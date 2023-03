Gemeente bindt de strijd aan met verdwaalde sigarettenpeuken

In het kader van de strijd tegen sigarettenpeuken, start Lebbeke een sensibiliserings- en communicatiecampagne. Om dat concreet te maken, werden de zwerfvuilmeesters van de gemeente gevraagd om tijdens hun schoonmaakrondes de sigarettenpeuken apart bij te houden. “In een mum van tijd was een hele lading verzameld”, zegt schepen van milieu Goedele Uyttersprot. “Een groot gedeelte van het zwerfvuil op straat, zo’n veertig procent, bestaat dan ook uit sigarettenpeuken. Dat oogt niet alleen vuil maar is ook schadelijk voor het milieu: een peuk op de grond gooien duurt amper een seconde, maar de afbreektijd ervan schommelt tussen 10 en 15 jaar. Eén sigarettenpeuk vervuilt bovendien liefst 500 liter water.”

Vorig jaar bedeelde de gemeente al eens zakasbakjes in een poging te voorkomen dat rokers hun peuken op de grond zouden gooien. Voor een nieuwe actie wordt nu een tandje bijgestoken. Een actieplan is opgestart in samenwerking met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. De sigarettenpeuken die de zwerfvuilmeesters verzamelden zijn in een grote plexibuis gestopt. Die staat nu aan de bushalte op de Grote Plaats in het centrum om duidelijk te maken hoeveel peuken de omgeving vervuilen. Er is ook een affiche aangebracht met “wist je datjes?!” om de impact op het milieu te benadrukken.

Volledig scherm © Geert De Rycke

“We kochten ook drie verschillende peukenpalen die op verschillende locaties met een peukenproblematiek zullen roteren”, zegt Uyttersprot. “En er komt ook een ‘peukenstemmer’, waar rokers een dilemma voorgeschoteld krijgen en met hun peuk kunnen stemmen. Elke uitgebrachte stem is één peuk minder op straat.”

Omdat sigarettenpeuken ook nog al te vaak in rioolputjes terecht komen, is ook hierrond een actie opgestart. Met milieuvriendelijke krijtverf worden aan rioolputjes slogans op het wegdek aangebracht. “Hier begint de zee, niets ingooien aub” staat daarop te lezen. Een gelijkaardig sjabloon is er ook om te wijzen op de hoge GAS-boetes die aangerekend worden voor wie betrapt wordt op het weggooien van een peuk. Die bedragen lopen op tot 350 euro.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.