Geen ijspiste tijdens eindejaarsperiode: wel rollerdisco op tweede Kerstdag

Dat is een rollerdisco geworden. De rolschaatsen aantrekken kan op tweede kerstdag, 26 december in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat. “Rolschaatsen is momenteel een groeiende hype”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “Door dit in De Biekorf te organiseren in plaats van in openlucht, kunnen we ook de energiekosten drukken. Er zal gerolschaatst kunnen worden in twee blokken en tussendoor komt de band Jeuk langs.”