Kom gezellig rondkijken tussen de leuke tweedehandsspulletjes op de garageverkoop in Lebbeke op 28 mei. Na een leuke speurtocht en enkele koopjes kan je nog nagenieten met lekker verfrissende drankjes, een heerlijke wafel of een hotdog in het gelegenheidscafé. De garageverkoop gaat door in de Lange Breestraat in Lebbeke van 9 tot 16 uur. Het gelegenheidscafé bevindt zich op nummer 23 b. Ten slotte is er voor de allerkleinste bezoekers een springkasteel voorzien. Meer informatie vind je hier.