Fietsbieb strijkt weer neer op Grote Plaats

Lebbeke/Dendermonde An­ne-Sophie te zien in nieuw seizoen Down The Road: “Zo blij met avontuur van mijn leven, waar ik ontdekt heb dat ik meer kan dan ik dacht”

Een nieuw seizoen van Down The Road is begonnen op Eén. Bij de zes reisgenoten die Dieter Coppens mee naar Thailand nam, hoort ook streekgenote Anne-Sophie Van Zandweghe. De 28-jarige jongedame uit Lebbeke, met een tweede thuis in Blijdorp Dendermonde, is enthousiast over het avontuur dat ze meemaakte. “Het maakte me zelfstandiger. Dankzij mijn deelname trek ik nu helemaal alleen naar de bibliotheek van Dendermonde om er te helpen”, zegt ze.

