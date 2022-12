Feestelijke ontvangst voor jubilarissen in gemeentehuis

Grembergen Grembergse Parents United houden brainstorm over realisatie ontdek­kings­zo­ne in Hagewijk­park

De jonge mama’s die zich verenigden in de ‘Grembergse Parents United’ organiseren een brainstormmoment rond de speel- en ontdekkingszone die ze in het Hagewijkpark willen realiseren. Iedereen mag mee komen dromen over de inrichting van de site.

8 december