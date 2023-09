Feest voor jubilarissen in gemeentehuis

Plaatjes sparen om geschiede­nis Dendermon­de te reconstrue­ren: Albert Heijn en Oudheidkun­di­ge Kring slaan handen in elkaar voor uniek sticker­boek

De geschiedenis van Dendermonde in een uniek stickerboek. Daarvoor hebben supermarkt Albert Heijn en de Oudheidkundige Kring Land van Dendermonde de handen in elkaar geslagen. “Deze stad is zo rijk aan erfgoed dat we dit in de kijker willen zetten”, zegt Gianni Daems van de Dendermondse AH. Het is de eerste keer dat de keten in België dergelijk boek uitgeeft.