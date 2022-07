FC Joso plant voor tweede keer rommelmarkt

Met een voorgeschiedenis van ruim vijftig jaar is FC Joso Lebbeke één van de uitzonderingen op het gebied van liefhebbersvoetbal. De club is nog springlevend en laat deze zomer van zich horen met een rommelmarkt. Het is de tweede keer dat zo’n initiatief georganiseerd wordt. Vorig jaar was het gebeuren een succes, met deelname van een tachtigtal verkoopstandjes. Een tweede editie kon dan ook niet uitblijven. De rommelmarkt vindt plaats op donderdag 21 juli, op het terrein van FC Joso aan de Hogeweg. Daar is ook een gezellig terras voorzien waar bezoekers kunnen genieten van een frisse pint, koffie of frisdrank en warme en koude snacks.