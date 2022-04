Extra show van Urbanus in De Biekorf

Lokeren Ingetogen afscheid van Ma­rie-Loui­se (82) die leven liet in brand: “Moeilijk als het einde zo onverwacht komt”

In de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren hebben familie en vrienden afscheid genomen van Marie-Louise Wiels (82). De vrouw kwam om na een felle brand in de boerderij waar ze woonde samen met haar man Leon Lerno (83) die nipt ontsnapte aan de dood. “Je kleinkinderen zag je nog het liefst van al. Steeds had je een snoepje of koekje voor hen klaar”, sprak zoon Emmanuel Lerno tijdens de uitvaartplechtigheid.

