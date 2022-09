Expo zet 110 jaar socialistische beweging in de kijker

“110 jaar Socialistische Beweging in Lebbeke” opent op vrijdag 16 september om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke. Ook op zaterdag 17 en zondag 18 september is de tentoonstelling daar nog te bekijken, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Naast foto’s uit de oude doos, zijn er ook andere documenten en anekdotes uit het verleden te ontdekken. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.