Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Opwijk Gedaan met groentjes eten uit de moestuin: verhoogde PFAS-waar­den op twee locaties in Opwijk

Tal van inwoners zullen weldra een brief van het gemeentebestuur in de bus krijgen over een twee met PFAS vervuilde locaties in Opwijk. In januari raakte al bekend dat dit het geval is aan de werkliedenloods in de Doorstraat. Daar komt nu ook het terrein van de brandweerkazerne in de Processiestraat bij. “Bijkomend onderzoek moet uitwijzen hoe uitgebreid en ernstig de vervuiling is”, zegt schepen Johan Deleu (N-VA).

7 april