Eerste Lokaal Forum: gemeente wil mening over zorg en welzijn kennen

“Iedereen die woont, werkt of vrijwilliger is in Lebbeke is welkom om zijn of haar ervaringen en mening te delen”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (Vooruit). “We vertrekken van de omgevingsanalyse die de Eerstelijnszone Dender maakte. Zo kunnen we lokale data over zorg en gezondheid vergelijken met (Oost-)Vlaamse gemiddelden. Maar we willen ook van de aanwezigen horen wat zij de belangrijke thema’s vinden om de komende jaren op in te zetten.”